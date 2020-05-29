انخفاض أعداد المسافرين من مطار ناريتا بطوكيو بنسبة تتعدى 98% بسبب كورونا

كتب محمد رضا

قالت الشركة المشغل لمطار ناريتا، إن المسافرين جواً الذين غادروا اليابان من مطار ناريتا الدولى فى الفترة من 1 إلى 23 مايو، قد انخفضوا بنسبة 98.7% عن العام السابق وسط أزمة وباء فيروس كورونا، وانخفض الرقم إلى 11800 شخصا بسبب قيود الدخول التى فرضتها العديد من البلدان.

فى أبريل الماضى، انخفض عدد الإقلاع والهبوط فى المطار الذى يقع فى محافظة تشيبا، شرق طوكيو، بنسبة 67% إلى 7283 شخصا، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مطار ناريتا الدولى، واستعمل ما مجموعه 141.021 راكب المطار فى الشهر، بانخفاض نسبته 96%.

وانخفض الركاب الدوليون 98% إلى مستوى قياسى بلغ 69.849 راكبا، فيما تجاوزه المسافرون المحليون للمرة الأولى منذ افتتاح المطار فى عام 1978، ومع ذلك، انخفض الرقم المحلى بنسبة 88% إلى 71.172 شخصا فقط، وذلك وفقًا لما نقله موقع "اليابان بالعربى".

ويشار إلى أن طائرات حربية يابانية كانت قد حلقت فى سماء اليابان، لتقديم تحية للطواقم الطبية والمسعفين والعاملين الأساسيين الآخرين الذين يحاربون وباء كورونا الجديد "كوفيد 19"، وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، أعلن، الاثنين، رفع حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وإن اليابان نجحت فى السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد خففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعى فى معظم أنحاء البلاد فى 14 من مايو مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة.

ويذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أعادت افتتاح صالات البولينج فى ضواحى العاصمة طوكيو، بعد أن رفعت الحكومة فى اليابان حالة الطوارئ المفروضة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعرضت صفحة اندبندنت بالعربى فيديو لهواة اللعبة وهو يقومون بممارسة البولينج من جديد مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من كورونا بتباعد المسافات وارتداء الأقنعة غير الطبية، كما قام المسئولين عن الصالات بالفصل بين الزائرين بدروع بلاستيكية لمنع عدوى كورونا.