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انتشال جثة شاب غارقة بمياه النيل بشبرا الخيمة

الجمعة، 29 مايو 2020 11:35 ص
انتشال جثة شاب غارقة بمياه النيل بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلى إحدى المستشفيات. تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، مدير إدارة المسطحات المائية، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل بالبر الشرقى بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا دائرة قسم أول.

 

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشاب فى العقد الثالث من العمر يرتدى "شورت" فقط وحافى القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وطوله حوالى 160 سم تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وفى سياق آخر، انتشلت قوات شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، جثة شاب توفى غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

 

على الفور تم إخطار العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، وانتقل رجال شرطة المسطحات المائية وتم انتشال جثة لشاب يدعى "ع.م" 18 عاما، ولا توجد بها إصابات ظاهرية وتم التعرف عليه بمعرفه أهليته، تم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


العثور على جثة بشبرا

شرطة المسطحات المائية بشبرا

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