اليوم السابع
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اليونان تعلن قائمة الدول المسموح باستقبال السياحة منها.. بينهم الصين

الجمعة، 29 مايو 2020 05:40 م
اليونان تعلن قائمة الدول المسموح باستقبال السياحة منها.. بينهم الصين رئيسة اليونان
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت حكومة اليونان، عن قائمة البلدان التى ستستقبل منها السياح اعتبارًا من 15 يونيو عن طريق رحلات جوية إلى أثينا وتيسالونيكى.
 
وتم الإعلان عن قائمة 29 دولة بعد دراسة الملف الوبائى لبلدان منشأ السائحين وبعد أخذ تصريحات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، بالإضافة إلى الاقتراح ذي الصلة للجنة الأمراض المعدية.
 
وأشارت الحكومة فى بيان نشرته وسائل الإعلام اليونانية، إلى أن القواعد الحالية لا تزال تنطبق على جميع البلدان الأخرى، وسيتم الإعلان عن القائمة، التى سيتم توسيعها اعتبارًا من 1 يوليو، فى الوقت المناسب،  وعلى أى حال، فإن الرصد والتقييم الوبائيين سيستمران.
 
وننشر بالتفصيل، قائمة البلدان كما يى: ألبانيا، أستراليا، النمسا، مقدونيا الشمالية، بلغاريا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، إستونيا، اليابان، إسرائيل ، الصين ، كرواتيا ، قبرص، لاتفيا ، لبنان ، ليتوانيا ، مالطا ، الجبل الأسود ، رومانيا ، نيوزيلندا ، لا صربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية وفنلندا.
 
 

اليونان

كورونا

السياحة اليونانية

اخبار عالمية

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