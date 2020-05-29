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"اليوم السابع" يحذر من استغلال اسمه فى أخبار كاذبة حول ضوابط فتح المساجد

الجمعة، 29 مايو 2020 12:07 م
"اليوم السابع" يحذر من استغلال اسمه فى أخبار كاذبة حول ضوابط فتح المساجد الصورة المزيفة
كتب على عبد الرحمن

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يحذر اليوم السابع من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة حول ضوابط إعادة فتح المساجد.

ونشرت الصفحة المزيفة صورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عليها لوجو اليوم السابع مستغلة اسم المؤسسة وكتبت عنوان خبر مفبرك حول عودة فتح المساجد.

 

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه التصريحات المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد تمهيدا لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل، بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.


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