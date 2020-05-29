اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 03:43 م
خالد صلاح
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اليابان تعتزم تقليص مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما

الجمعة، 29 مايو 2020 03:04 م
اليابان تعتزم تقليص مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما اليابان
أ ش أ

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بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت صحيفة "جابان تايمز" نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، أن المسئولين عن اقامة الاحتفال المقرر اجراؤه في 6 أغسطس القادم لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتدمير المدينة إبان الحرب العالمية الثانية سوف يخفضون عدد المقاعد المخصصة للمشاركين إلى 880 كحد أقصى، وهو ما يمثل 10% من المستوى المعتاد.

وتعتزم حكومة المحافظة دعوة الناجين من القنبلة الذرية وأقارب الضحايا إلى الحفل دون إعداد مقاعد للمشاركين العامين لمنع المزيد من الإصابات بالفيروس التاجي.

وسيتم وضع المقاعد على العشب في متنزه هيروشيما التذكاري للسلام مع مترين بين كل كرسي.. وكانت المدينة تخطط في البداية لتوفير 11،500 مقعد قبل تفشي كورونا..بينما اعلنت المدينة أيضًا أنها تدرس تدابير أخرى للسيطرة على تحركات الأشخاص حول الموقع لمنع الناس من التجمع في حشود لمشاهدة الحفل.

 

 


اليابان

هيروشيما

الاحتفالات بذكرى القنبلة النووية

كورونا

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