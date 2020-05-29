اليوم السابع
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النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على طفل داخل مقلب قمامة فى روض الفرج

الجمعة، 29 مايو 2020 06:32 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على طفل داخل مقلب قمامة فى روض الفرج العثور على طفل داخل المخلفات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمه، المحامى العام الأول للنيابات ، إرسال تحريات المباحث الجنائية ، حول واقعة العثور على طفل رضيع داخل مقلب للقمامة ، عقب ولادته ، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى رجال الشرطة بلاغ من حسن محمود عبد الله عامل قمامة يفيد بالعثور على جثة رضيعة أثناء قيامه بنبش القمامة فى منطقة شارع كوبرى الصنايع – متفرع من ميدان السوق روض الفرج التابعة لمحافظة القاهرة، تحرر محضر رقم 1552 لسنة 2020 أدارى روض الفرج بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

على الفور انتقل المستشار أحمد عبد الرحمن مدير نيابة روض الفرج وأشرف مدنى سكرتير النيابة إلى مسرح الجريمة لمناظرة جثمان الرضيعة ، حيث تبين أن أفرازات الولادة والمشمية والحبل السرى مازال على جسد الرضعية الضحية .

وكلفت النيابة العامه أطباء الطب الشرعى بسرعة تشريح جثمان الضحية واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحة للجثمان لتحديد سبب الوفاة ، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوصول إلى الجناه.

وأمرت بانتداب خبراء الادالة الجنائية لمسرح الجريمة لفحص المكان ورقع البصمات ، وصرحت بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة وامرت بتفريغها للوصول إلى المتهمين ،كلفت النيابة العامه مأمور قسم روض الفرج بنشر صورة الرضيعة الضحية للوصول إلى الاهلية .


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