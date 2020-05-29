النصر للكاوتشوك: إنشاء خط جوانتى طبى لتلبية احتياجات المواطنين لمواجهة كورونا

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة بصدد آنشاء خط جوانتى طبى لتلبية احتياجات السوق جراء تفشى وباء كورونا، ولا سيما بعدما نجح مهندسو الشركة فى تعديل خط إنتاج بالشركة لتصنيع جاونتيات رخيصة الثمن، لطرحها للمواطنين فى السوق لمواجهة الاحتكار وتوفيرها بسعر مناسب لكنها جوانتيات غير طبية وبالفعل لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين كمبادرة مجتمعية من الشركة.

وأضاف إبراهيم موسى لـ" اليوم السابع " أن الخط الجديد سيتم تنفيذه بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبجهود ذاتية من شركتنا، بحيث يتم توفير تلك النوعية للمواطنين والأطباء فى المستشفيات بأسعار مناسبة بعيدا عن الأسعار المبالغ فيها حاليا، حيث نهدف لكسر المتاجرة بالمواد المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضح أبراهيم موسى إنه تم تعديل أحد الخطوط بالجهود الذاتية، لإنتاج 100 ألف جونتى للطرح الفورى فى السوق، بحيث يمكن للمواطن استخدامها فى الخارج أو داخل المنزل، ولا سيما أن سعرها يقل بنسبة 70% عن الجونتى المستورد وبالفعل لاقى اهتماما كبيرا منا دفعنا للتفكير فى إنتاج الجوانتى الطبى.

وأكد إبراهيم موسى على أهمية عمل بروتوكول تعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبعضها البعض تحت رعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لبيع وتسويق المنتجات، وذلك بغرض إنقاذ الشركات المحملة بأعباء كثيرة وعمالة زائدة تحول دون خفضها للتكاليف للمنافسة مع القطاع الخاص.