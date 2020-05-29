اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النصر للكاوتشوك: إنشاء خط جوانتى طبى لتلبية احتياجات المواطنين لمواجهة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
النصر للكاوتشوك: إنشاء خط جوانتى طبى لتلبية احتياجات المواطنين لمواجهة كورونا المهندس ابراهيم موسى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكاوتشوك "ناروبين" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة بصدد آنشاء خط جوانتى طبى لتلبية احتياجات السوق جراء تفشى وباء كورونا، ولا سيما بعدما نجح مهندسو الشركة فى تعديل خط إنتاج بالشركة لتصنيع جاونتيات رخيصة الثمن، لطرحها للمواطنين فى السوق لمواجهة الاحتكار وتوفيرها بسعر مناسب لكنها جوانتيات غير طبية وبالفعل لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين كمبادرة مجتمعية من الشركة.
 
وأضاف إبراهيم موسى لـ" اليوم السابع " أن الخط الجديد سيتم تنفيذه بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبجهود ذاتية من شركتنا، بحيث يتم توفير تلك النوعية للمواطنين والأطباء فى المستشفيات بأسعار مناسبة بعيدا عن الأسعار المبالغ فيها حاليا، حيث نهدف لكسر المتاجرة بالمواد المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا .
 
وأوضح أبراهيم موسى إنه تم تعديل أحد الخطوط بالجهود الذاتية، لإنتاج 100 ألف جونتى للطرح الفورى فى السوق، بحيث يمكن للمواطن استخدامها فى الخارج أو داخل المنزل، ولا سيما أن سعرها يقل بنسبة 70% عن الجونتى المستورد وبالفعل لاقى اهتماما كبيرا منا دفعنا للتفكير فى إنتاج الجوانتى الطبى.
 
وأكد إبراهيم موسى على أهمية عمل بروتوكول تعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبعضها البعض تحت رعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لبيع وتسويق المنتجات، وذلك بغرض إنقاذ الشركات المحملة بأعباء كثيرة وعمالة زائدة تحول دون خفضها للتكاليف للمنافسة مع القطاع الخاص.
 
 

النصر للكاوتشوك

ناروبين

ابراهيم موسى

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة