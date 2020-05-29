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المرصد السوري: تركيا نقلت عناصر من داعش بريف حمص إلى ليبيا

الجمعة، 29 مايو 2020 09:14 ص
المرصد السوري: تركيا نقلت عناصر من داعش بريف حمص إلى ليبيا عناصر داعش
كتب عامر مصطفى

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قال المرصد السوري، إن تركيا نقلت عناصر من داعش من ريف حمص الشرقي إلى ليبيا للقتال هناك، حيث إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

هاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللا محدود للجماعات الإرهابية"وأنه مشارك في سفك الدم السوري.

ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية، الخميس، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال:

"ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

وأردف المصدر أن: "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

 


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داعش

سوريا

تركيا

ليبيا

مرتزقة

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