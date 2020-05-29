اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 06:49 ص
خالد صلاح
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المؤشر نيكى يفقد 0.50% عند فتح بورصة طوكيو

الجمعة، 29 مايو 2020 02:19 ص
المؤشر نيكى يفقد 0.50% عند فتح بورصة طوكيو أرشيفية
رويترز

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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد نيكي 0.50 في المئة مسجلا 21807.63 نقطة في مستهل التعاملات، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 في المئة ليصل إلى 1566.67 نقطة.

 


اقتصاد

بورصه

مؤشر نيكي

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