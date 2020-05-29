المؤشر نيكى يفقد 0.50% عند فتح بورصة طوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وفقد نيكي 0.50 في المئة مسجلا 21807.63 نقطة في مستهل التعاملات، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 في المئة ليصل إلى 1566.67 نقطة.