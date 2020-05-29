الكويت تنهى الحظر الكلى وتعود للجزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا

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أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد وتحويله إلى حظر جزئي، مشيرا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله " إن حظر التجول الجزئي سيكون من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، لافتا إلى أنه سيتم عزل مناطق جديدة هي "الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي" مع استمرار عزل منطقتي " جليب الشيوخ والمهبولة" .

كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أعلن عن اعتماد المجلس خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تمت فيها مراعاة كل الأبعاد والاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وقال " إن الكويت لا تستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام ولا بد من استعادة البلاد لنشاطها المعتاد وعودة الحياة الطبيعية والتعايش مع هذا الوباء بكل مخاطره ومحاذيره " .