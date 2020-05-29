اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: اجتماع عاجل بين الداخلية والصحة لتحديد المناطق المحظورة كلياً

الجمعة، 29 مايو 2020 01:03 م
الكويت: اجتماع عاجل بين الداخلية والصحة لتحديد المناطق المحظورة كلياً وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد اليوم الجمعة اجتماع تنسيقى عاجل بين قيادات وزارتى الداخلية والصحة الكويتية لتحديد وبكل دقة المناطق الجديدة التي صدر بشأنها قراراً بالحظر الكلي علي غرار منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة. وفق القبس.

وقالت المصادر، إنه وعقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء حدث بعض اللغط بخصوص المناطق المحظورة في محافظة حولي، وتحديداً منطقة ميدان حولي، لافتة إلي أن الاجتماع سيحدد وبشكل نهائي وقاطع المناطق والقطع الصادر بشأنها حظراً كلياً.


وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أكد أن خطة العودة التدريجية للحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس تتضمن، 5 مراحل للتعامل مع الوباء تنقسم من الأشد إلى الأقل تشدداً.

وأعرب الصباح عن تقديره لجهود الطواقم الطبية في مواجهة وباء كورونا، وكشف وزير الصحة عن استمرار الحظر المناطقي على المهبولة، وجليب الشيوخ مع فرض العزل الشامل على منطقة الفروانية وخيطان وميدان حولي. وحدد الوزير الأنشطة التي ستعمل في المرحلة الأولى من  الحظر الجزئي وتتضمن   المطاعم والمقاهي عبر خدمة السيارات وخدمات التوصيل للمنازل الجمعيات والبقالات والتموين والأنشطة الصناعية وشركات الاتصالات والانترنت.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أعلن فرض حظر تجول جزئي من 6 مساء إلى 6 صباحاً، اعتباراً من الأحد المقبل.  

وأوضح أن نسبة مغادرة مخالفي الإقامة جيدة، ويتم التنسيق مع الدول لإجلاء رعاياها من مراكز الإيواء. وقد عقد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، لحسم ومناقشة الإجراءات الحكومية المقبلة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن رفع الحظر الكلي وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفق بعض الإجراءات الاحترازية.

وقال :"لا نعرف حتى الساعة حداً لنهاية الأزمة، موضحا أن المجلس اعتمد خطة للعود التدريجية للحياة بمشاركة العديد من المختصين، والتدرج في التوسع في الانفتاح، كما يجب استعادة البلاد لنشاطها المعتاد وعودة الحياة الطبيعية والتعايش مع الوباء".


 


الكويت

كورونا

الحظر فى الكويت

الصحة الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة