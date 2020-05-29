القوى العاملة: صرف 2.3مليون جنيه منحة استثنائية لـ4721 عاملا غير منتظم بقنا

كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 101 شاب من مختلف المؤهلات، بينهم إثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص، لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لـ 4721 عاملا بقيمة إجمالية 2 مليون و 360 ألفا و 500 جنيه.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أسعد أحمد السيد، وذلك عن انجازات شهر أبريل الماضي أشار فيه إلي أن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى ومكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 110 منشآت، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) ،وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .