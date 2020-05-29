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الغرفة الهندسية: سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا يسهل مهمة المصانع

الجمعة، 29 مايو 2020 11:00 م
الغرفة الهندسية: سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا يسهل مهمة المصانع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

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أشاد محمد المهندس ،رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بما أعلنه  وزير المالية بشأن دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيسهل المهمة علي المصانع ويوفر الوقت والجهد.
 
وأضاف المهندس في تصريحات خاصة، أن هذا التوجه نحو الميكنة يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة المرتبطة بالصناعة وتحديدا مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الاعتماد  فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد فقط وهو ما يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى، لذلك فالميكنة هي الحل الأمثل لهذه المشكلات.
 
ويسعى قطاع الصناعات الهندسية، لتنظيم لقاء مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، وذلك لمتابعة عدد من المفات منها تعميق التصنيع المحلى، والحد من الواردات الهندسية.
 
وانتهت مصانع الأجهزة المنزلية الكبرى، من تجهيز مذكرة لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة، تشمل 3 مقترحات للقطاع الصناعى، لإيجاد طريقة لتصنيع المدخلات الإنتاجية والوسيطة، التى يتم استيرادها.
 
 
 
 

الغرفة الهندسية

الصناعة والتجارة

الجمارك

مدخلات الإنتاج

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