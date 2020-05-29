الغرفة التجارية بشمال سيناء توفر 200 ألف كمامة بسعر التكلفة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم الغرفة التجارية بشمال سيناء إطلاقها مبادرة توفير 200 ألف كمامة بسعر التكلفة، وقال عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن المبادرة تطلقها الغرفة وستنفذ خلال ايّام بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتتضمن توفير ٢٠٠ ألف كمامة وأن توفير الكمامات بسعر التكلفة للمواطن نوع من المشاركة المجتمعية ورفع الاعباء عن المواطن ومحاربة الاستغلال.

وسبق اليوم واعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء 5 حالات، مضيفا أن ان اجمالى عدد الحالات 36 حالة، بينها 5 حالات إيجابية، حالتان تم الشفاء، و2 حالة تخضعان للحجز بمستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وحالة محتجزة بمستشفى العريش العام وعدد الحالات السلبية 27 حالة، و4 حالات فى انتظار نتيجة تحليل العينات .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح ل اليوم السابع، ان نقطة طبية بدأت عملها اليوم بالفحص على مدخل مدينة العريش، وتضم طبيب وفنيين متخصصين بجهاز كاشف حراري.

واوضح ان مهمتهم إجراء الكشف الطبى على كافة القادمين لمدينة العريش، وخصوصا من قضوا إجازات العيد فى مدن وقرى خارج شمال سيناء. واشار ان الفريق الطبى يقوم بإجراء الفحص وتحويل اى حالة يشتبه فيها للمستشفى للكشف الطبى لافتا انه حتى ظهر اليوم لم يتم تحويل حالات .

وقال ان النقطة الطبية تم توفيرها وفقا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهى النقطة الطبية رقم 6 وسبق توفير نقاط طبية على ابواب المحافظة التى تربط بالمحافظات المجاورة على مداخل الطرق المؤدية لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، فضلا عن نقاط الفحص الطبى على منافذ المحافظة بمنفذ رفح ومنفذ العوجة وميناء العريش البحرى .

وطالب مدير صحة شمال سيناء الأهالى بالألتزام بتعليمات الصحة، واهمها الحجر المنزلى لكل قادم من محافظة ومنطقة تبين ظهور اصابات فيها او مخالطة مصابين، وسرعة التوجه للمستشفى لمن يشتبه بإصابته لعمل الفحوصات .