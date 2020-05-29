العاشر من رمضان تستقبل وزير القوى العاملة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. الأحد

كتب: مدحت عادل

يجري محمد سعفان، وزير القوى العاملة زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان يوم الأحد المقبل، في إطار الزيارات التي تستقبلها مدينة العاشر من رمضان للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدينة الصناعية.

ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة مجموعة من المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، والوقوف على الإجراءات المطبقة لحماية العاملين بالمصانع من انتشار الفيروس، ومن المقرر أن يشارك في الزيارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ومجموعة من أصحاب المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، وهي أكبر منطقة صناعية في مصر، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأعلنت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وزعت اشتراطات الوقاية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على كافة المصانع العاملة من أجل الالتزام بها، كما ألزمت كافة المصانع بتطهير حافلات نقل العمال من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومن انتشاره بين العمالة، كما تعمل اللجنة أيضا على توفير كافة اللوازم الطبية الوقائية لمن يرغب من المصانع بأسعار التكلفة، فضلا عن إجراء زيارات مفاجئة على المصانع للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية المطلوبة لحماية العمالة وخطوط الإنتاج.