الصين ترفض وساطة ترامب: لا حاجة لوساطة طرف ثالث فى نزاع حدودى مع الهند

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنه ليست هناك حاجة لوساطة طرف ثالث في نزاعها الحدودي مع الهند.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، بهذه التصريحات في إفادة صحفية اليوم، ردا على سؤال عن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين الصين والهند.

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضى، أنه عرض الوساطة بين الهند والصين في فض النزاع الحدودي بينهما في منطقة الهيمالايا.

وكتب ترامب على "تويتر": "أخطرنا كلا من الهند والصين باستعداد الولايات المتحدة ورغبتها وقدرتها على الوساطة أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم".

من جهتها، أفادت صحيفة "إنديان أوبزرفرز" الثلاثاء الماضى، بأن المواجهة بين كل من الصين والهند، جراء إنشاء الهند طرقا ومدارج طائرات في المنطقة في مسعى منها لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية.