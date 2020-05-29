اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 06:46 م
خالد صلاح
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الصين ترفض بشدة محاولات أى دولة أجنبية التدخل فى شؤونها الداخلية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:17 م
الصين ترفض بشدة محاولات أى دولة أجنبية التدخل فى شؤونها الداخلية رئيس الصين
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية الصينية إن إقرار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى القرار المتعلق بتشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج شأن داخلى للصين، ولا يحق لأى دولة أجنبية التدخل فيه.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان اليوم، تعليقا على إصدار وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بيانا مشتركا أمس اعتبروا فيه أن إقرار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى القرار المتعلق بتشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج انتهك الالتزامات الدولية المحددة وفقا لمباديء (البيان الصينى البريطانى المشترك) وأضر بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".


وقال جيان إن الصين تحث الدول المعنية على احترام سيادة الصين والحذر فى أقوالها وأفعالها، ووقف التدخل فى شؤون منطقة هونج كونج والشؤون الداخلية للصين بأى شكل من الأشكال.


وحول مشروع القانون الأمريكى الخاص بالقضايا المتعلقة بشينجيانج، اعتبر جيان أن تمرير مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور "يكشف عن المعايير المزدوجة فى قضية مكافحة الإرهاب والنوايا الشريرة فى التدخل فى الشؤون الداخلية الصينية".


وأضاف جيان أن تمرير مشروع القانون "يشوه عمدا وضع حقوق الإنسان فى شينجيانج، ويهاجم بضراوة سياسة الحكومة الصينية إزاء المنطقة، ويشوه جهود الصين فى استئصال التطرف ومكافحة الإرهاب، ويتدخل على نحو سافر فى الشؤون الداخلية للصين"، معربا عن استياء الصين الشديد من مشروع القانون ومعارضتها الحازمة له.


وأكد جيان أن قضية شينجيانج من الشؤون الداخلية للصين ولا يسمح لأى دولة أجنبية بالتدخل، داعيا الجانب الأمريكى إلى "تصويب أخطائه فورا، والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين".


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