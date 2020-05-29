اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الأمريكية: الصين ستمدد القيود على رحلات الطيران الدولية حتى 30 يونيو

الجمعة، 29 مايو 2020 08:32 ص
السفارة الأمريكية: الصين ستمدد القيود على رحلات الطيران الدولية حتى 30 يونيو طيران الصين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قالت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الجمعة، في إخطار يتعلق بالسفر إن سلطات الطيران المدني الصينية تعتزم تمديد قيودها على الرحلات الدولية حتى 30 يونيو حزيران في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كانت الصين قد فرضت قيودا شديدة على تلك الرحلات في مارس آذار وسط المخاوف من انتشار العدوى من خلال المسافرين القادمين للبلاد. وتسمح السياسة المتبعة لشركات طيران البر الرئيسي بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا عبر مسار واحد إلى أي دولة ولشركات الطيران الأجنبية بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا للصين.

واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي بكين بجعل استئناف الخدمة للصين مستحيلا على شركات الطيران الأمريكية. وجاء في أمر أصدرته وزارة النقل الأمريكية ونشرته على موقع حكومي على الإنترنت أن شركتي دلتا إير لاينز ويونايتد إيرلاينز تريدان استئناف الرحلات للصين في يونيو حزيران.

ولا تتجه شركات الطيران الأمريكية للصين على الإطلاق لأنها علقت خدماتها قبل أن تطبق هيئة الطيران المدني الصينية قيود الطيران.

وردا على سؤال عن تقرير السفارة الأمريكية قال مسؤول بالقسم الإعلامي بهيئة الطيران المدني الصينية إنه لم يطرأ تغير على القواعد الحالية.

 

 

 

 
 

 


السفاره الامريكيه

بكين

الصن

طيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ينتقدون بكين بشأن قانون الأمن فى هونج كونج

الخميس، 28 مايو 2020 05:43 م

الذهب العالمى يرتفع على حساب الخلافات بين بكين وواشنطن

الخميس، 28 مايو 2020 12:30 م

الصين ترفض بشدة أى محاولات للتدخل فى شؤون "هونج كونج"

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:43 م

انعقاد البرلمان الصينى يؤكد عودة الحياة لطبيعتها بعد "هزيمة" كورونا.. الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يرفع حدة خطابه تجاه بكين.. والشعب كلمة السر فى التعامل مع الأزمة الصحية.. وخبراء: الصين "بريئة" من نشر الفيروس

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة