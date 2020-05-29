اليوم السابع
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بالشراكة مع الأمم المتحدة..

السعودية تعقد مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا الثلاثاء المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 06:34 م
السعودية تعقد مؤتمر المانحين لليمن افتراضيا الثلاثاء المقبل
إيمان حنا

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تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، مؤتمر المانحين لليمن والذى سيعقد افتراضيًا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك، يأتى ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفق بيان صحفى.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه .

وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الرياض،  وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية .

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وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

وسيتم لهذه المناسبة إطلاق هاشتاج (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الانجليزية هاشتاج ( #FundForYemen).

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة مانحة لليمن العام الماضى بإجمالى مليار و25 مليون دولار من إجمالى 4 مليارات و2 مليون دولار قيمة الدعم المقدم من جميع الدول المانحة فى 2019 .


اليمن

السعودية

مؤتمر المانحين لليمن

الدعم الدولى لليمن

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