اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 09:58 م
السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل المسجد النبوى
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمدت السلطات السعودية، خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارًا من الأحد المقبل، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا 20 مارس وحتى إشعار آخر.

من جانبه، شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.

أضاف السديس، في بيان، أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

ومن جهة أخرى، تستعد مساجد الممكلة العربية السعودية لفتح أبوابها بداية من الأحد المقبل ، بعد إغلاق دام  نحو 3 أشهر أمام المصلين، ووضعت السعودية تصوراً للمرحلة المقبلة لعودة الحياة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية، عبر 3 مراحل تدريجية. وفق الشرق الأوسط .

وفي المرحلة الثانية التي تبدأ الأحد المقبل، ستقام صلاة الجماعة في المساجد، عدا مدينة مكة المكرمة التي ستعود مساجدها لإقامة الصلاة بها في نهاية المرحلة الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أمس أنه تقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من الأحد إلى 20 يونيو المقبل.

وأفادت بتواصل تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والرحلات الجوية إلى إشعار آخر، فيما تستمر صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق التدابير الصحية الاحترازية المتبعة.


المسجد النبوى

السعودية

كورونا

اليوم السابع بلس

العمرة

الحج

عمرة 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة