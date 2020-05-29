اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تقدم نشرة توصيات لمزارعى نخيل البلح لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الجمعة، 29 مايو 2020 02:45 م
الزراعة تقدم نشرة توصيات لمزارعى نخيل البلح لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها مكافحة سوسة النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو:

 وأكد تقرير قطاع الارشاد الزراعي، أن من  اهم العمليات الجيدة  لمتابعة  محصول النخيل  لزيادة  الإنتاج ،  ومكافحة  سوسة  النخيل الحمراء .

1-تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.

2 اجراء عملية خف العذوق على النخلة وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة . وتجري هذة العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي الى التوازن بين انتاج النخلة ومقدرتها على الانتاج كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل ابقاء 8-10 عذوق في كل نخلة

3-تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة- يجب عدم تأجيل التقويس الى بداية تلون الثمار لان العسقة ستصبح صلبة ، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي الى ذبول الثمار وضياع المحصول. هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.

4-تكيس الأصناف المبكرة يتم  التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.

ثانيا: اهم  طرق التسميد لمحصول النخيل  ، إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة .

 ثالثا :  ومن اهم   برنامج الرى المعدل لتر / نخلة / يوم ،  الشهر يونيو ، الرى بالتنقيط 4نقاط * 8لتر ساعة96 ، الرى الفقاعى 2نقاط 25 لتر ساعة   150

رابعا: برنامج المكافحة ، الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.

 


محصول النخيل

الارشاد الزراعى

مكافحة الافات

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة