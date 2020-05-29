الزراعة تقدم نشرة توصيات لمزارعى نخيل البلح لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وأكد تقرير قطاع الارشاد الزراعي، أن من اهم العمليات الجيدة لمتابعة محصول النخيل لزيادة الإنتاج ، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء .

1-تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.

2 اجراء عملية خف العذوق على النخلة وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة . وتجري هذة العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي الى التوازن بين انتاج النخلة ومقدرتها على الانتاج كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل ابقاء 8-10 عذوق في كل نخلة

3-تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة- يجب عدم تأجيل التقويس الى بداية تلون الثمار لان العسقة ستصبح صلبة ، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي الى ذبول الثمار وضياع المحصول. هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.

4-تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.

ثانيا: اهم طرق التسميد لمحصول النخيل ، إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة .

ثالثا : ومن اهم برنامج الرى المعدل لتر / نخلة / يوم ، الشهر يونيو ، الرى بالتنقيط 4نقاط * 8لتر ساعة96 ، الرى الفقاعى 2نقاط 25 لتر ساعة 150

رابعا: برنامج المكافحة ، الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.