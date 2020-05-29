الزراعة تحدد 6 توصيات لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حول طرق وتسميد أشجار الزيتون خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج .

ومن أهم العمليات الزراعية لمتابعة محصول الزيتون ومن أبرز هذه الإرشادات..

1- التخلص من السرطان على مدار الموسم .

2- التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

3- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

4- زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة.

وعن طرق التسميد

1 – الأشجار التي تروى بالغمر :

- إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

- إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و 300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات.

- إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم.

2- الأشجار التي تروى بالتنقيط : -

- الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم .

- الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 .

- الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

- الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

3- التسميد الورقي : يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا.

الري (لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو، السنة الأولى / 20 لتر ، السنة الثانية / 22 لتر ، السنة الثالثة / 25 لتر ، السنة الرابعة / 25-30 لتر، السنة الخامسة / 40-55 لتر ، اكبر من 6 /55-70 لتر.