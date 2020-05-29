اليوم السابع
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الزراعة تحدد 6 توصيات لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 ص
الزراعة تحدد 6 توصيات لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها اشجار الزيتون
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حول طرق وتسميد أشجار الزيتون خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج .

 ومن أهم العمليات الزراعية لمتابعة محصول الزيتون ومن أبرز هذه الإرشادات..

1- التخلص من السرطان على مدار الموسم .

2- التخلص من الحشائش خارج المزرعة.

3- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

4- زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة.

وعن طرق  التسميد

1 – الأشجار التي تروى بالغمر :

- إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

- إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و 300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات.

- إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم.

2- الأشجار التي تروى بالتنقيط : -

- الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم .

- الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 .

- الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم.

- الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

3- التسميد الورقي : يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا.

 الري (لتر / يوم / شجرة )  ، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو،  السنة الأولى / 20 لتر ،  السنة الثانية / 22 لتر ، السنة الثالثة / 25 لتر ،  السنة الرابعة / 25-30 لتر،  السنة الخامسة / 40-55 لتر ، اكبر من 6 /55-70 لتر.

 


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