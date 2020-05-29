وأوضحت فريدريكسن - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن إعادة فتح الحدود سيكون بقيود معينة من بينها عدم إمكان البقاء في العاصمة كوبنهاجن.



من جانبه، أكد وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكي، أن الزيارات سوف يكون مسموحاً بها لكن لن يكون مسموحاً بالبقاء خلال فترات الليل.



وقالت سلطات الدنمارك إن الزوار سيكون عليهم تأكيد البقاء لستة ليالٍ على الأقل في حالة زيارتهم لأي مكان آخر البلاد.