الخط الساخن لـ" مكافحة الإدمان" يواصل اليوم تلقى الاتصالات لتقديم الخدمات للمرضى

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم تلقي الاتصالات الهاتفية من خلال الخط الساخن "16023" لتقديم الخدمات العلاجية بالمراكز الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 23 مركزاً في 14محافظة، حيث يتم علاج المرضي مجانًا وفقًا للمعايير الدولية وفى سرية تامة.

يأتي ذلك في الوقت الذى اتخذ فيه الصندوق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعى والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كل التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير الصندوق، أكد أن الصندوق أطلق مبادرات توعوية عن خطورة تدخين الشيشة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال المتخصصين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسيتم البث عن طريق صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من (2 مليون) متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب ،كما أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " أنت اقوى من المخدرات " بمشاركة النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت الحملة فى رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة بنسبه 150% حتى الآن.