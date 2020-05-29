الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمزرعة مواشى فى المحلة

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق نشب فى مزرعة مواشى بقرية كفر حجازى التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وذلك إثر حدوث ماس كهربائى، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية كفر حجازى باندلاع حريق هائل فى حظيرة مواشى ملك "فاروق ع " وامتدت ألسنة النيران حتى التهمت جميع محتوياتها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم مركز كفر حجازى إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ومن خلال التحقيقات تبين أن السبب وراء الحريق قيام بعض الأطفال باللهو باستخدام طائرات ورقية واشتبكت مع سلوك الضغط العالى التى أدت إلى حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات، ولا توجد شبهة جنائية.