اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمزرعة مواشى فى المحلة

الجمعة، 29 مايو 2020 10:10 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمزرعة مواشى فى المحلة سيارة مطافئ - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق نشب فى مزرعة مواشى بقرية كفر حجازى التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وذلك إثر حدوث ماس كهربائى، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية كفر حجازى باندلاع حريق هائل فى حظيرة مواشى ملك "فاروق ع " وامتدت ألسنة النيران حتى التهمت جميع محتوياتها.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وقوة من مباحث قسم مركز كفر حجازى إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ومن خلال التحقيقات تبين أن السبب وراء الحريق قيام بعض الأطفال باللهو باستخدام طائرات ورقية واشتبكت مع سلوك الضغط العالى التى أدت إلى حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات، ولا توجد شبهة جنائية.

 

 

 

 

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

الحماية المدنية

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة