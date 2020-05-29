الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ قطا سقط من شرفة.. وصاحب البلاغ: مصر دى ولا أوروبا

الإسكندرية - أسماء على بدر

تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط قط داخل شرفة بلا سكان وتعثر خروجها، انتقلت سيارات الحماية المدينة لمقر البلاغ وتم استخراج القطة.

وأشاد صاحب البلاغ بسرعة تحرك الحماية المدنية بالإسكندرية ووصولها فور ورود البلاغ وعدم الاستهانه به قائلا: "مصر ولا أوروبا؟ ما هذا الاحترام غير الطبيعى ما حدث معى اليوم فى الإسكندرية لا يصدق".

وقال صاحب البلاغ: "وقع القط سكوبى، من بلكونتى إلى أسفل وسقط فى بلكونة الجار غير المتواجد أسفل شقتى فى السابعة صباحا من يوم الجمعة 29 مايو، ماذا أفعل جربت الاتصال بالحماية المدنية وأنا متردد وكان الرد بمنتهى الاهتمام نحن فى الطريق إليك فقط عشر دقائق من لحظة الاتصال وكان الرجال أمام منزلى على كورنيش الإسكندرية".

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بأمانة شديدة منتهى الاحترام والانضباط والتفانى كل شئ مصور فى عملية إنقاذ حياة سكوبى تحية إلى إدارة محترمة راقية منضبطة وإلى رجال عرضوا حياتهم للخطر لإنقاذ روح حتى وإن كان مجرد قط وأشكر كثيرا المنظومة الأمنية فى الإسكندرية التى باتت مبهرة ورجال الحماية المدنية المذهلون فى الاحترام والاهتمام وسرعة الاستجابة، وألف تحية للفاخر المحترم الخلوق الدؤوب فى عمله العقيد أحمد صبرى".