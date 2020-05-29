اليوم السابع
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الحشد الشعبي العراقي يعلن سيطرته على أكبر معقل لداعش في شمال شرق بعقوبة

الجمعة، 29 مايو 2020 11:35 ص
الحشد الشعبي العراقي يعلن سيطرته على أكبر معقل لداعش في شمال شرق بعقوبة صورة أرشيفية
كتب كامل كامل ووكالات

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أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الجمعة السيطرة على أكبر معقل لتنظيم داعش الارهابي شمال شرق بعقوبة، فيما اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، اليوم أربعة إرهابيين جنوب غرب كركوك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مسؤول إعلام الحشد الشعبي صادق الحسيني قوله إن قوات الحشد الشعبي ومن خلال العمليات النوعية التي نفذت وبدعم من القوات الأمنية وباسناد الطيران الحربي تمكنت من السيطرة على أكبر معقل لداعش في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة والذي يضم معامل وورش للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة، مشيرا إلى أن حوض حمرين مؤمن حاليا وبشكل كامل .

وأضاف أن العمليات الاستباقية للحشد الشعبي لعبت دورا محوريا في قطع ممرات تسلل داعش إلى حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من قتل أحد أرهابيي داعش بعد محاصرته داخل مضافة تعود لداعش جنوب ناحية كنعان شرق بعقوبة، مشيرا إلى أن القوات المشتركة تواصل عمليات تمشيط للقرى والبساتين المحيطة بالناحية لمنع إرهابيي داعش من تحقيق تقدم في المنطقة.

وعلى جانب آخر اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أربعة إرهابيين جنوب غرب كركوك.

وذكر موقع هيأة الحشد الشعبي في بيان نشرته  وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على أربعة عناصر من داعش بعملية أمنية جنوب غرب كركوك"، مشيراً الى أن"قوة من اللواء 16 بالاشتراك مع القوات الأمنية والاستخبارات ألقت القبض على أربعة عناصر من داعش متهمين وفق المادة (4 إرهاب) جنوب غرب كركوك".

 


العراق

داعش

تنظيم داعش

الارهابى

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