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الجيش السودانى يحذر من حرب شاملة مع إثيوبيا

الجمعة، 29 مايو 2020 09:58 م
الجيش السودانى يحذر من حرب شاملة مع إثيوبيا الجيش السودانى
وكالات

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أعلن الجيش السودانى، اليوم الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من "اندلاع حرب شاملة" بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن،بحسب شبكة "العربية.نت"، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء أمس الخميس: "الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف".

وأضاف الحسن: "ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين".

وأوضح أن "الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين".

ودعا الحسن الجانب الإثيوبى إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وانتشار قوات من الطرفين على جانبى الحدود، ولفت إلى أن الأوضاع على الحدود حاليا "هادئة بشكل حذر".

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن تعزيزات عسكرية سودانية على الحدود الشرقية ليست بعيدة عن موقع الأحداث.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، مقتل ضابط وإصابة 7 جنود، وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين، جراء هجمات شنتها مليشيا إثيوبية مسنودة بجيش البلاد خلال اليومين الماضيين على مناطق حدودية بين الطرفين.

ولم يصدر أى تعليق فورى من الجانب الإثيوبى حول اتهامات الجيش السوداني.


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حرب شاملة

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