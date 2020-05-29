اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 02:59 م
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التحقيق مع مدير حميات الزقازيق في واقعة إخراج متوفاة بكورونا دون إجراءت وقاية

الجمعة، 29 مايو 2020 01:51 م
التحقيق مع مدير حميات الزقازيق في واقعة إخراج متوفاة بكورونا دون إجراءت وقاية وكيل وزارة الصحة بالشرقية داخل مستشفي الحميات
الشرقية -فتحية الديب

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تباشر النيابة العامة بقسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التحقيقات في واقعة خروج جثة متوفية من مستشفي حميات الزقازيق دون اتباع الإجراءت الاحترازية.

وطلبت النيابة استدعاء مدير مستشفي الحميات، وعامل المشرحة وأمن البوابة، لسماع أقوالهم في واقعة الفيديو المتداول لخروج جثة سيدة متوفية داخل المستشفي دون ابتاع الإجراءت الاحترازية.

وحصل اليوم السابع، على مقطع فيديو، يتضح أنه فى ساعة متاخره من الليل، يشكو مواطن من عدم تواجد متخصصين لتغسيل موتى ضحية فيروس كورونا، حيث اضطر بنفسة فى نقل جثة والدته من الدور الثالث إلى الثلاجة، وقام نجل المتوفية بعملية الغسل بمفرده، وتكييس الجثمان بكيس أسود لمنع نقل العدوى، وأوضح الفيديو غرفة المشرحة وبها إهمال جسيم ونفايات طبية تخص موتى، ما تعد بؤرة لنقل العدوى، و شكى المواطن انه أضطر لنقل الجثة فى سيارة خاصة ، لعدم توافر سيارة مخصصة لنقل الموتى .

وشكل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أى تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات

 


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