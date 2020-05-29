اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:48 ص
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التحقيقات: خلافات الجيرة تسببت فى مشاجرة عائلتين ووفاة طفل فى مصر القديمة

الجمعة، 29 مايو 2020 04:00 ص
التحقيقات: خلافات الجيرة تسببت فى مشاجرة عائلتين ووفاة طفل فى مصر القديمة مشاجرة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشف تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة ، أن خلافات الجيرة السبب وراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم مصر القديمة، مما أسفر عن وفاة طفل بعيار نارى خلال المشاجرة.

وقررت النيابة حبس متهمين من أسرة واحدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالتشاجر مع عائلة أخرى بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع طفل بعيار نارى، والتحفظ على الأسلحة.

تبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة مصر القديمة، بسبب خلافات الجيرة، واستخدما فيها الأسلحة، مما أسفر عن إصابة طفل.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفادة نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة عليها، وتبين وفاة طفل متأثرا بإصابته بطلق نارى من الطرف الأول، وتم نقله إلى المستشفى، وألقى القبض على طرفيها، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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