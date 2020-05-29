اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل رقما قياسيا يتجاوز 26 ألفا فى الإصابات الجديدة بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 06:00 ص
البرازيل تسجل رقما قياسيا يتجاوز 26 ألفا فى الإصابات الجديدة بكورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو أيار عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.

 

 


كورونا

البرازيل

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة