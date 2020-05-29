البدء فى وضع بوابات تعقيم على المنشآت الحكومية فى ديرب نجم.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن مجموعة من شباب المتطوعين بمركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية، تركيب 5 غرف تعقيم بالجهود الذاتية، لوضعها فى مداخل المقار الحكومية، ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويقول أيمن عبد المقصود احد المتطوعين، أنه أن الغرف قام بتصنيعها المحاسب طلعت السويدى نائب المركز، وسلمهم لنا كلجنة متطوعة، قمنا بوضع واحده أمام كلا من " المرور، مركز الشرطة، مستشفى المركزى، المحكمة، ومجلس المدينة "، فضلا عن توزيع زجاجات كحل وكمامات.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية نجح المتطوعون فى توزيع عدد 5 أجهزة قياس حرارة عن بعد على المستشفى مركز الشرطة التأمين الصحى المستوصف الإدارة الصحية، توزيع الكمامات وعبوات كحول مجانا على كبار السن من المترددين على المحكمة والشهر العقارى ومكاتب البريد لصرف منحة الرئيس العمالة الغير منتظمة، حملة تعقيم المدينة ديرب نجم، شراء 4 ماتور و4 رشاشة كهرباء للتعقيم يتم منحهم القرى للتعقيم وإرجاعهم، حملات توزيع كمامات مجانا لكى الأسرة بالوحدة المحلية بالعصايد.

كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.