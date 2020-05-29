اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 08:18 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبى يطالب طالبان باحترام اتفاقياتها وخفض العنف

الجمعة، 29 مايو 2020 07:10 م
الاتحاد الأوروبى يطالب طالبان باحترام اتفاقياتها وخفض العنف طالبان
أ ش أ

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طالب الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، حركة طالبان الأفغانية بخفض العنف والعمل على بناء الثقة مع الحكومة فى كابول والسماح ببدء مفاوضات حقيقية بين الأطراف المحلية للتوصل إلى سلام واستقرار دائمين فى أفغانستان.

جاء هذا الموقف فى بيان صدر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الذين عقدوا اجتماعاً افتراضياً لهم اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وشدد الأوروبيون على ضرورة أن تحترم حركة طالبان اتفاقها الموقع فى 29 فبراير الماضى مع حكومة الولايات المتحدة.


ودعا الأوروبيون، فى البيان، إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل فى أفغانستان لإتاحة الفرصة للعمل الطبى والإنسانى وتوفير الطاقات اللازمة للتعامل مع انتشار وباء كوفيد 19.
أما بشأن التعامل المستقبلى الأوروبى مع هذا البلد، فقد أكد البيان أن بروكسل ستربط أى مساعدات مالية وسياسية لأفغانستان بمدى احترام السلطات لمبادئ الجمهورية والحريات والحقوق خاصة حقوق النساء والأطفال.


ونوه الأوروبيون أنهم سيشاركون بفعالية فى مؤتمر المانحين الخاص بأفغانستان المقرر عقده فى جنيف فى نوفمبر المقبل.


وذكر الاتحاد الأوروبى أنه سيواصل بدوله ومؤسساته التعاون مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسى (الناتو) من أجل الدفع باتجاه التسوية والاستقرار والمصالحة فى أفغانستان.


بلجيكا

الاتحاد الأوروبى

طالبان

أفغانستان

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