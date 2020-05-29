اليوم السابع
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الإمارات تعلن فتح دور السينما والنوادى الرياضة الأحد المقبل في إمارة عجمان

الجمعة، 29 مايو 2020 11:37 م
الإمارات تعلن فتح دور السينما والنوادى الرياضة الأحد المقبل في إمارة عجمان اعادة تشغيل مراكز التسوق
كتب وكالات

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية فى عجمان عن شروط التوسّع فى افتتاح الأنشطة الاقتصادية فى الإمارة، والإيذان باستئناف الأعمال اعتباراً من الأحد القادم بشرط استيفاء المنشأة الاشتراطات، ومن بينها دور السينما والصالات الداخلية والأندية الرياضية واللياقة البدنية وصالونات الأطفال، وعدد من الخدمات مثل خدمات صف وغسيل السيّارات، وذلك بنسبة 50 % من السعة الاستيعابية لهذه الأنشطة على أن يُمنع التجمعات فيها، فى حين سمحت لقطاع تجارة التجزئة والبيع بالجملة باستقبال 70 % من الطاقة الاستيعابية للزوّار وزيادة سعة تشغيل الموظفين كذلك بنحو 70 % .

 

وجاء فى الإصدار الثانى لدليل الاشتراطات والمتاح عبر الموقع الإلكترونى، بحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، للدائرة أنه سيتم السماح لكبار السن "60 سنة وما فوق" والأطفال "12 سنة وما دون" بالدخول إلى المراكز الصحّية والعيادات داخل المراكز التجارية بشرط حجز موعد مسبق ومرافقتهم لشخص بالغ، وإبلاغ الجهات المسؤولة عن أمن المراكز.

 

وسوف يسمح بتوفير خدمة صف السيارات فى جميع الأماكن والمراكز المسموح بها وفى جميع الفنادق، مع ضمان اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الموظفين .. كما يجب الالتزام بالمنزل والحجر الصحّى للعاملين فى المنشآت المذكورة العائدين إلى الدولة على أن يتم إجراء الفحص الطبى قبل مزاولة العمل.

وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بجميع البروتوكولات المُعلنة سابقا كمراعاة توقيت برنامج التعقيم الوطني، والتأكد من خضوع جميع الموظفين أو الزوّار لفحص درجة الحرارة الإلزامى قبل دخول المنشأة، ووضع أجهزة تعقيم اليد فى الأماكن المشتركة، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعى "مترين".

 


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