الإمارات تعلن خطة جديدة لبرنامج التعقيم الوطنى

إيمان حنا

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، تعديل برنامج التعقيم الوطني ليصبح من 10 مساء إلى 6 من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من يوم السبت، 30 مايو، وتستثنى من ذلك مضامير سباقات الهجن التي تكون من الساعة 10 مساء حتى 5 صباحاً.وفق العين الإخبارية.

وقالت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن هذا القرار يأتي في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة.

وأوضح القرار أنه سيتم الإستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

وشددت وزراتا الصحة والداخلية وهيئة الطوارئ والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.