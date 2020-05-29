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الأوقاف: رصد مساعد مخرج بالتليفزيون صور صلاة الجمعة بالسيدة نفيسة بهاتفه الشخصى

الجمعة، 29 مايو 2020 05:17 م
الأوقاف: رصد مساعد مخرج بالتليفزيون صور صلاة الجمعة بالسيدة نفيسة بهاتفه الشخصى وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدرت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بيانا حول صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة حيث قالت:"نظرًا لمخالفة تعليمات الأوقاف بشأن عدم السماح لغير فريق الإذاعة والتلفزيون المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة بالحضور إلى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها مع الاعتذار لجميع  الإعلاميين عن عدم السماح لهم بالحضور التزاما بالإجراءات الوقائية".

وتابعت غرفة عمليات الوزارة:" وتحقيقا لأعلى درجة المصداقية في التعامل مع جميع محرري الملف الديني بالأوقاف على مسافة سواء  ، ونظرًا لما بدر من جمال السعيد مساعد المخرج المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بتصوير مقطع فيديو بهاتفه الشخصي  وتحميله على صفحته الشخصية وإرساله لبعض المواقع بالمخالفة للتعليمات ، مما يعد تجاوزا لحدود عمله المكلف به ، أعد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف مذكرة لرفعها لنائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون بمخالفة المذكور".


وكان مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها شخد اليوم أداء أول صلاة جمعة بعد غلق المساجد ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم أداء صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بنفس الضوابط التى تمت فى صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة، أنه لن يتم استقبال أى شخص داخل المسجد سوى فريق العمل المكلف الصلاة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.


 


وزارة الأوقاف

الأوقاف

مسجد السيدة نفيسة

السيدة نفيسة

اخبار مصر

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