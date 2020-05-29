اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأرصاد الجوية بفرنسا تتوقع ارتفاعا غير معتاد فى الحرارة خلال يونيو وأغسطس

الجمعة، 29 مايو 2020 03:54 م
الأرصاد الجوية بفرنسا تتوقع ارتفاعا غير معتاد فى الحرارة خلال يونيو وأغسطس ارتفاع درجات الحرارة
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" في توقعات موسمية أن تشهد غالبية أنحاء فرنسا طقساً أكثر حرارة من المعتاد في الفترة من يونيو إلى أغسطس القادمين، ووفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج" قالت "ميتيو فرانس" إن من المرجح أن يكون جنوب فرنسا أكثر جفافاً مما هو معتاد.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد شتاء وربيع من الفصول الأكثر دفئاً على الإطلاق.

وقالت إن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة قد يتزايد، حيث تشير نماذج عدة إلى وضع أكثر تطوراً لمرتفع الأزور هذا الصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن الحافة الشمالية الغربية من البلاد تقع في منطقة "طبيعية على الأرجح"، ما يعني أن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة احتمال ضعيف.


فرنسا

الارصاد الجوية الفرنسية

الحرارة فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة