الأرصاد الجوية بفرنسا تتوقع ارتفاعا غير معتاد فى الحرارة خلال يونيو وأغسطس

كتب: أحمد علوى

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" في توقعات موسمية أن تشهد غالبية أنحاء فرنسا طقساً أكثر حرارة من المعتاد في الفترة من يونيو إلى أغسطس القادمين، ووفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج" قالت "ميتيو فرانس" إن من المرجح أن يكون جنوب فرنسا أكثر جفافاً مما هو معتاد.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد شتاء وربيع من الفصول الأكثر دفئاً على الإطلاق.

وقالت إن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة قد يتزايد، حيث تشير نماذج عدة إلى وضع أكثر تطوراً لمرتفع الأزور هذا الصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن الحافة الشمالية الغربية من البلاد تقع في منطقة "طبيعية على الأرجح"، ما يعني أن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة احتمال ضعيف.