اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تخلى شاطىء البيطاش لوجود تجمعات

الجمعة، 29 مايو 2020 04:26 م
الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تخلى شاطىء البيطاش لوجود تجمعات اخلاء شاطىء البيطاش لوجود تجمعات
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باخلاء شاطئ مدخل البيطاش من المواطنين الذين خالفوا قرار رئيس الوزراء وتعليمات محافظ الإسكندرية بحظر الدخول للشواطئ ومنع النزول في مياه البحر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واستعان المسئولون بالحى بالأجهزة الأمنية، لإخلاء الشاطئ ومنع التجمعات و دخول أي شخص، مع التأكيد على أن مخالفة قرار رئيس الوزراء يعرض المواطنين المسألة القانونية وغرامه مالية كبيرة.
 
وكانت قد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بغلق طريق الكورنيش ووضع أكمنة على الطريق لمنع مرور السيارات ومنع التجمعات نهائيا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.
 
كما قامت إدارة مرور الإسكندرية لرفع كافة السيارات من الطريق العام ووضع أكمنة ثابته لمنع المرور بالإضافة إلى دوريات متحركة للتأكد من خلو طريق الكورنيش من المواطنين.
 
وتغلق الشرطة اليوم  طرق الكورنيش بكافة المحافظات ولا تسمح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اتخاذ عدة اجراءات خاصة بعيد الفطر المبارك لمنع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمني المكثف بطرق الكورونيش.

نشرت الجريدة الرسمية قرارات  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

 


 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحياة فى الساحل الشمالى فى زمن كورونا.. 10 مشاهد تغيرت أبرزها لا شواطئ لا حفلات لا مطاعم.. منع دخول غير الملاك والإيجارات للشاليهات والفيلات.. والالتزام بقرارات الدولة للوقاية من الفيروس سيد المشهد.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 م

وزارة السياحة: شروط السلامة الصحية للفنادق تمكنك من الاستمتاع على شواطئ مصر

الخميس، 28 مايو 2020 01:57 م

شباب شمال سيناء يواصلون حراسة شاطئ العريش بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:01 م

شوارع وشواطئ الغردقة خالية من المعيدين فى ثالث أيام عيد الفطر.. صور

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة