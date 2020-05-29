اعرف جهازك المناعى بيتكون من ايه عشان تقدر تحافظ عليه صح

كتبت نهير عبد النبى

الجهاز المناعى واحد من أهم أجهزة الجسم المسئولة عن مقاومة الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وحماية الجسم من العدوى، ويتكون الجهاز المناعي من أعضاء تتحكم في إنتاج ونضج بعض خلايا الدفاع ، تسمى النخاع العظمي والغدة الصعترية ، وهي غدة تقع فوق القلب وخلف عظمة الثدي ، وحسب ما ذكره موقع ncbi.nlm يتكون الجهاز المناعى من:





النخاع العظمي



النخاع العظمي هو نسيج يشبه الإسفنج يقع داخل العظام، و يتم إنتاج معظم خلايا الدفاع ثم تتكاثر، ثم يهاجرون من النخاع العظمي إلى مجرى الدم ويصلون إلى الأعضاء والأنسجة الأخرى.

يحتوى العظام على نخاع العظام الأحمر ، الذي يبني خلايا الدفاع بنشاط و يتحول المزيد والمزيد من نخاع العظم الأحمر إلى أنسجة دهنية ويكون للبالغين فقط نخاع عظمي أحمر في عدد قليل من العظام ، على سبيل المثال في الأضلاع وعظام الثدي وعظم الحوض.

الغدة الصعترية



الغدة الصعترية هي غدة صماء تقع أعلى القلب على القصبة الهوائية، يكون حجمها كبير عند الاطفال ثم تبدأ فى الضمور فى فترة المراهقة وذلك نتيجة نضج الغدد التناسلية وافراز غدة هرمون الثيموسين .

العقد الليمفاوية



وهى عبارة عن كتل من الأنسجة تقع على طول مسار النظام اللمفاوي، و تقوم بدورها على تصفية السائل اللمفاوي قبل إعادته للدم، كما تمنع تراكم السوائل في الأنسجة، وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى، وتحافظ على الحجم الطبيعي للدم والضغط.

الطحال



يقع الطحال في الجزء العلوي الأيسر من البطن تحت الحجاب الحاجز، ولديه مهام متنوعة، ويعتبر الطحال أكبر عضو في الجهاز اللمفاوي، حيث يعمل على توازن السوائل في الجسم، ويتكون من نوعين مختلفين من الأنسجة وهي الانسجة الحمراء التي تقوم بتصفية الدم والتخلص من خلايا الدم الحمراء التالفة والقديمة، والانسجة البيضاء التي تعتبر من الخلايا المناعية التي تساعد نظام المناعة في محاربة العدوى.

اللوزتين



تنتمي اللوزتين أيضًا إلى نظام الدفاع بسبب موقعها الخاص في الحلق والحنك ، وهى جزء من الجهاز اللمفاوى الذى تساعد فى مكافحة الفيروسات والعدوى.

الأنسجة اللمفاوية في الأمعاء والأغشية المخاطية الأخرى في الجسم



تلعب الأمعاء دورًا محوريًا في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض: تم العثور على أكثر من نصف جميع الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة في جدار الأمعاء ، خاصة في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة.