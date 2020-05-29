اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اعراض نقص الزنك منها ضعف جهاز المناعة وكثرة الإصابة بالعدوى

الجمعة، 29 مايو 2020 02:00 ص
اعراض نقص الزنك منها ضعف جهاز المناعة وكثرة الإصابة بالعدوى اعراض نقص الزنك
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعراض نقص الزنك لا تظهر عند بداية حدوث نقص لمعدن الزنك في الجسم، لكنها تبدأ في الظهور حينما تنخفض مستويات الزنك لعدة أشهر، والزنك هو معدن أساسي موجود في العديد من أنواع الطعام، يمكن أن يسبب نقص هذا المعدن عددًا من الآثار الصحية، مثل انخفاض وظائف المناعة والإسهال والمزيد، في هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص الزنك، وفقا لموقع "very well health".

اعراض نقص الزنك 3
 نقص الزنك 

اعراض نقص الزنك
 

اعراض نقص الزنك قد تحدث عند انخفاض تناوله في نظامك الغذائي، ولكن هناك بعض الحالات الطبية مثل مرض الخلايا المنجلية يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لهذا النقص،  يمكن أن يكون تشخيص نقص الزنك معقدًا لأنه ليس اختبارًا قياسيًا للدم، حيث قد تساعد مستوياتك، جنبًا إلى جنب مع الأعراض وتاريخ النظام الغذائي، في تحديد نقص الزنك كسبب لأعراضك وقد يكون تناول الأطعمة الغنية بالزنك هو الحل لنقص الزنك ، وأحيانًا تكون المكملات الغذائية ضرورية.

ويمكن أن يسبب انخفاض الزنك مجموعة متنوعة من المشاكل، قد لا تكون ملحوظة على الفور وإذا كنت تعاني من نقص في هذا المعدن الأساسي، فمن المحتمل أن تواجه بعض الآثار، ولكن ليس كلها بالضرورة.

اعراض نقص الزنك

اعراض نقص الزنك  تشمل ما يلي:

- نزلات البرد المتكررة

-إسهال

-تأخر التئام الجروح

-ضعف جهاز المناعة

-الاستعداد للعدوى

اعراض نقص الزنك 1
 نقص الزنك

-طفح جلدي ، خاصة حول الفم

-تقرحات الجلد

-مشاكل في الرؤية بسبب زيادة خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر

-فقدان الوزن

-تساقط الشعر

-طعم تذوق غير طبيعي أو حاسة الشم

-صعوبة في التركيز

-الخلل الجنسي

-الاستعداد لتفاقم الربو المتكرر

-آثار نقص الزنك غامضة، مما يجعل من الصعب التعرف عليها.

يمكن أن تحدث العديد من الأعراض المرتبطة بنقص الزنك أيضًا مع نقص التغذية والمشاكل الطبية الأخرى. قد يكون لديك أيضًا حالات نقص غذائية أخرى مع نقص الزنك، مما قد يؤدي إلى تأثيرات إضافية.

3اعراض نقص الزنك ن
 نقص الزنك 

اعراض نقص الزنك عند الحامل والمرضعة والطفل
 

اعراض نقص الزنك يمكن أن تحدث للنساء الحوامل أو في فترة الرضاعة الطبيعية لأن طفلهن المتنامي يتطلب الزنك، ويمكن الحصول عليه فقط من الأم، هذا يمكن أن يترك جسم الأم بكميات أقل من الزنك.

تأكدى من التحدث مع طبيبك حول المكملات الغذائية إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى لنقص الزنك، يمكن أن يكون الأطفال الذين يعانون من نقص الزنك قد يحدث لهم بطء فى نموهم وقد لا يكتسبون الوزن كما يجب أن يكونوا في عمرهم.

اعراض نقص الزنك
 نقص الزنك

 


اعراض نقص الزنك

نقص الزنك

علامات واعراض نقص الزنك

الزنك

اسباب نقص الزنك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة