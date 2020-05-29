اليوم السابع
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اضبط مخالفة..تراكم القمامة فى المحلة كارثة تهدد حياة المواطنين.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 02:00 ص
اضبط مخالفة..تراكم القمامة فى المحلة كارثة تهدد حياة المواطنين.. صور
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة المحلة الكبرى قلعة الصناعة فى محافظة الغربية، وذلك بسبب تراكم أكوام القمامة التى تتسبب فى أضرار بالغة على الصحة، فى الوقت التى تحارب فيه الدولة فيروس كورونا الذى اجتاح العالم ، وفى هذا الصدد قال فتوح الوردانى، إن الإهمال يضرب القانون بعرض الحائط داخل مدينة المحلة الكبرى بالرغم من وعود وزيارات محافظ الغربية المختلفة، موضحا أن انتشار القمامة بشكل كبير بمدخل المدينة من الطريق الدائرى بجوار محطة الترحيل طريق الجابرية ينظر بحدوث كارثة بيئية .

 

وأضاف: الجهات التنفيذية تقوم بتوزيع القمامة على جانبى الطريق واشتعال النيران بها، مما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة والسامة إلى المنازل، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مطالبا محافظ الغربية بضرورة حل تلك الأزمة.

 

وأشار إلى أنه سبق وقدم العديد من الشكاوى والاستغاثات إلى مكتب محافظ الغربية، ولكن لا يوجد جدوى حتى الآن من ذلك، موضحا أن الأدخنة تتصاعد يوميا إلى المنازل وتتسبب فى نقل العديد من الأمراض الصدرية والأوبئة، فضلا عن انتشار الحشرات الضارة، كما تتسبب النيران والأدخنة فى انعدام الروية على الطريق العام مما يسبب الحوادث .

 

وأضاف: لم نترك باب واحد إلا وتركناه حتى يتم التخلص من تلك الكارثة التى تهدد حياتنا ولكن " لا حياة لمن تنادى " على حد قوله، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للتخلص على المواطنين من خلال تلك البؤر، متابعا: كثيرا ما ناشدنا بإنشاء سور يفصل الطريق بهذة الاماكن ولم يتم تنفيذ إى شى حتى الآن، مطالبا محافظ الغربية بالنظر بعين الرحمة إلى أهالى مركز ومدينة المحلة والتخلص من هذة البؤر، فضلا عن الزيارات التى لا جدوى لها .

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