اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. تجمع المئات في زفة نقل جهاز عروسة فى الغربية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:37 م
اضبط مخالفة.. تجمع المئات في زفة نقل جهاز عروسة فى الغربية نقل فرش العروس
الغربية - محمد طارق

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شهدت مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، كارثة حقيقية بعدما أقام عدد كبير من المواطنين زفة عفش عروسة بواسطة سيارات نصف نقل، الأمر الذى ينذر بانتشار فيروس كورونا المستجد، بالرغم من التحذيرات اليومية للدولة، وذلك وسط غياب تام للأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وتجمع مئات الاشخاص فى الزفة وتقدمتهم سيارة محمل عليها دى جى، وطافت الزفة شوارع  المدينة ، وسط تجاهل تام من الأهالى لحجم الكارثة التى تتعرض لها البلاد، ضاربين بقرارات منع التجمعات والزحام عرض الحائط، وقامت السيدات والشباب بالرقص فى الشارع، وتعطيل حركة المرور .

وناشد المواطنون محافظ الغربية، ومدير الامن بضرورة التدخل بمنع مثل هذة التجمعات الغير مبررة ومنع الناس من الاختلاط بهذه الأعداد منعًا لنقل وتناقل الامراض، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة خلال المرحلة الحالية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد-19".

وكان محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اعتبارًا من غد السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

و أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

و قال اللواء علاء يوسف، مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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