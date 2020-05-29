استمرار أعمال تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال ايام عيد الفطر المبارك، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في أعمال التطهير والتعقيم بشارع بنك القرية والشوارع الفرعية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المركز التكنولوجي، وأماكن تواجد الحالات المصابة، ومنطقة التأمينات والشوارع المتفرعة، كما تم تطهير وتعقيم ورش المنطقة التى ظهرت بها حالة كورونا بالاحايوة قبلى التابعة لقرية الكولة، والشوراع والطرق، ومبنى التأمين الصحي، ومنطقة بوتيك الملكة، ومنطقة الشيخ ياسين.

كما تمت أعمال التطهير بشوارع " عمر بن الخطاب –البحر –ابو بكر – شارع الجلاء – ميدان الست عزيزة – منطقة مسجد سيدى كمال الدين حتى جامع العمرى – شارع ناصر الزراعي امام مقر مجلس المدينة- شارع احمد راغب – شارع بنك مصر القديم- عدد من الشوارع الفرعية " حارة عتمان- حارة المشنب" - ميدان الخلوة - شارع العقيد- شارع ابو القاسم - ميدان مركز الشرطة .

وفي مركز ومدينة المنشاة تم رش وتطهير مركز الشرطة وشركة المياه، ومكتب التعبئة، والسجل المدني، وقرية الزوك الغربية، وشوارع المدينة بالكامل .

وقام مركز ومدينة جرجا بأعمال التطهير والتعقيم ورش شوارع منطقة المشتل وتفريعاتها والجزيرة والشيخ سالمان بالكامل ومنطقة النفادة ومنطقة شارع البوابة ومواقف سيارات الأجرة وقسم شرطة جرجا وقطاع الجنوب، ومحطة سكك حديد جرجا وشارع الحرية بحرى وشارع الحرية قبلي وبنك مصر، وشارع سعد زغلول، وشارع بركات، وبنك الإسكندرية، وشارع صيدناوى، وشارع الرى والبنك الاهلى والبنك الزراعى، وشارع الممرات وشارع مجلس المدينة، ومبنى مجلس المدينة، ووحدة الاسعاف وممرات القاضي، ومبنى المجلس الملحق، وقسم شرطة جرجا من الداخل بالكامل وشارع فاروق وشارع كلية اللغة العربية، والساحة الشعبية، وسنترال جرجا، ومكتب البريد وشارع بور سعيد وشارع معهد الصحابة الدينى ومنطقة الجزيرة بداية من المعهد حتى دوران بيت الأقرع، وشارع الجبانة، وشارع المشتل شارع السوق مبنى المصلحة، ومنطقة الحى القبلى بالكامل.

واستمرت أعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة البلينا وقراها، حيث استهدفت مدخل المدينة الغربي وشارع المحطة ومركز الشرطة وديوان الوحده المحلية وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع البحر الأعظم والمرسى السياحي، والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة، والسنترال، ومستشفى البلينا، والعبارة، وطريق مصر أسوان.

وفي مركز ومدينة سوهاج تم رش وتعقيم الشوارع الجانبية ورش المطهرات بمركز الشرطة بجزيرة شندويل، وقرية بني زار بعرابة ابو دهب وقرية روافع القصير، كما تم رش الشوارع والمنازل بالهجارسة والكوامل واولاد غريب، وطريق سوهاج نجع حمادي بروافع القصير، وجزيرة شندويل وعرابة أبو الدهب.

وقام حي شرق سوهاج بتطهير الشوارع ومداخل العمارات بشارع سلمان الفارسي، مصعب بن عمير، بلال بن رباح، وأبو عبيده الجراح، وشارع ابن الهيثم، وزيدان عبد الحميد، أيوب دياب، وعبد الرحمن دياب، وشارع السيد سليمان، الملجأ، النهضة، حديقة السيد سليمان، ياسين العارف، وشارع الشيخ الباقوري، نور الإسلام، إيهاب مقلد، الإمام مالك .

كما واصل مركز ومدينة جهينة أعمال تطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة حيث تم تطهير مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - محطات الوقود - ماكينات الصرف - شارع الشهداء - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع عمر مكرم - شارع مركز الشباب - شارع مركز الشرطة القديم - شارع الشيخ مبارك - شارع البساتين - شارع غرب البلد - شارع محمد فريد - شارع محمد عبد المطلب - منطقة آل الضبع - منطقة آل أبو خبر .

وفي حي غرب سوهاج تم تعقيم وتطهير شارع عبد ربه حارس بمنطقة المخبز الالي، ومنطقة الغياتية وفرعياتها، ومنطقة الشيخ خليفة، والمشتل، وخلف الدريسة بالمخبز الآلي .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال الرش والتطهير بالوحدات والمصالح الحكومية ، والشوارع ، حيث تم رش وتطهير مبني مجلس المدينة، واماكن التجمعات غرب السكة الحديد، ومحيط العمارات بالمدينة، وشوارع الضياع، وشوارع قرية الشيخ يوسف، ومنطقة النزلة، وشارع النيل ونجع الحاكم ، ونجع خليفة ، اما في قري المركز تم الرش والتطهير في قري البهاليل، والعبادلة، والعطوة والشوارع المتفرعة منهما، كذلك تم تطهير ماكينات الصرف امام البنوك، وتم رش واجهات مكاتب البريد المتواجدة بالمدينة .

وفي مركز ومدينة طهطا تم تطهير وتعقيم مبنى مركز شرطة طهطا، وقسم الشرطة ووحدة الإطفاء ووحدة الإسعاف بالمدينة وبعض الشوارع والميادين المختلفة، وقرى الصفيحة وشطورة والصوامعة غرب ونزلة القاضى وبنجا، وتم تعقيم عدد من الشوارع والميادين المختلفة بالمدينة ليلا منها شارع صلاح سالم وشارع الجيش وامام مقر النيابة الإدارية ومستشفى حميات طهطا وميدان الثورة وشارع الجهاد وشارع أحمد عنبر وأمام مستشفى طهطا العام، ومنطقة المرور، وبعض المصالح الحكومية والخدمية، وقرى " شطورة والصوامعة، والصفيحة، وبنجا، ونزلة القاضي " .



