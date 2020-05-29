استمرار أعمال تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال ايام عيد الفطر المبارك، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في أعمال التطهير والتعقيم بشارع بنك القرية والشوارع الفرعية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المركز التكنولوجي، وأماكن تواجد الحالات المصابة، ومنطقة التأمينات والشوارع المتفرعة، كما تم تطهير وتعقيم ورش المنطقة التى ظهرت بها حالة كورونا بالاحايوة قبلى التابعة لقرية الكولة، والشوراع والطرق، ومبنى التأمين الصحي، ومنطقة بوتيك الملكة، ومنطقة الشيخ ياسين.
كما تمت أعمال التطهير بشوارع " عمر بن الخطاب –البحر –ابو بكر – شارع الجلاء – ميدان الست عزيزة – منطقة مسجد سيدى كمال الدين حتى جامع العمرى – شارع ناصر الزراعي امام مقر مجلس المدينة- شارع احمد راغب – شارع بنك مصر القديم- عدد من الشوارع الفرعية " حارة عتمان- حارة المشنب" - ميدان الخلوة - شارع العقيد- شارع ابو القاسم - ميدان مركز الشرطة .
وفي مركز ومدينة المنشاة تم رش وتطهير مركز الشرطة وشركة المياه، ومكتب التعبئة، والسجل المدني، وقرية الزوك الغربية، وشوارع المدينة بالكامل .
وقام مركز ومدينة جرجا بأعمال التطهير والتعقيم ورش شوارع منطقة المشتل وتفريعاتها والجزيرة والشيخ سالمان بالكامل ومنطقة النفادة ومنطقة شارع البوابة ومواقف سيارات الأجرة وقسم شرطة جرجا وقطاع الجنوب، ومحطة سكك حديد جرجا وشارع الحرية بحرى وشارع الحرية قبلي وبنك مصر، وشارع سعد زغلول، وشارع بركات، وبنك الإسكندرية، وشارع صيدناوى، وشارع الرى والبنك الاهلى والبنك الزراعى، وشارع الممرات وشارع مجلس المدينة، ومبنى مجلس المدينة، ووحدة الاسعاف وممرات القاضي، ومبنى المجلس الملحق، وقسم شرطة جرجا من الداخل بالكامل وشارع فاروق وشارع كلية اللغة العربية، والساحة الشعبية، وسنترال جرجا، ومكتب البريد وشارع بور سعيد وشارع معهد الصحابة الدينى ومنطقة الجزيرة بداية من المعهد حتى دوران بيت الأقرع، وشارع الجبانة، وشارع المشتل شارع السوق مبنى المصلحة، ومنطقة الحى القبلى بالكامل.
واستمرت أعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة البلينا وقراها، حيث استهدفت مدخل المدينة الغربي وشارع المحطة ومركز الشرطة وديوان الوحده المحلية وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع البحر الأعظم والمرسى السياحي، والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة، والسنترال، ومستشفى البلينا، والعبارة، وطريق مصر أسوان.
وفي مركز ومدينة سوهاج تم رش وتعقيم الشوارع الجانبية ورش المطهرات بمركز الشرطة بجزيرة شندويل، وقرية بني زار بعرابة ابو دهب وقرية روافع القصير، كما تم رش الشوارع والمنازل بالهجارسة والكوامل واولاد غريب، وطريق سوهاج نجع حمادي بروافع القصير، وجزيرة شندويل وعرابة أبو الدهب.
وقام حي شرق سوهاج بتطهير الشوارع ومداخل العمارات بشارع سلمان الفارسي، مصعب بن عمير، بلال بن رباح، وأبو عبيده الجراح، وشارع ابن الهيثم، وزيدان عبد الحميد، أيوب دياب، وعبد الرحمن دياب، وشارع السيد سليمان، الملجأ، النهضة، حديقة السيد سليمان، ياسين العارف، وشارع الشيخ الباقوري، نور الإسلام، إيهاب مقلد، الإمام مالك .
كما واصل مركز ومدينة جهينة أعمال تطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة حيث تم تطهير مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - محطات الوقود - ماكينات الصرف - شارع الشهداء - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع عمر مكرم - شارع مركز الشباب - شارع مركز الشرطة القديم - شارع الشيخ مبارك - شارع البساتين - شارع غرب البلد - شارع محمد فريد - شارع محمد عبد المطلب - منطقة آل الضبع - منطقة آل أبو خبر .
وفي حي غرب سوهاج تم تعقيم وتطهير شارع عبد ربه حارس بمنطقة المخبز الالي، ومنطقة الغياتية وفرعياتها، ومنطقة الشيخ خليفة، والمشتل، وخلف الدريسة بالمخبز الآلي .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بأعمال الرش والتطهير بالوحدات والمصالح الحكومية ، والشوارع ، حيث تم رش وتطهير مبني مجلس المدينة، واماكن التجمعات غرب السكة الحديد، ومحيط العمارات بالمدينة، وشوارع الضياع، وشوارع قرية الشيخ يوسف، ومنطقة النزلة، وشارع النيل ونجع الحاكم ، ونجع خليفة ، اما في قري المركز تم الرش والتطهير في قري البهاليل، والعبادلة، والعطوة والشوارع المتفرعة منهما، كذلك تم تطهير ماكينات الصرف امام البنوك، وتم رش واجهات مكاتب البريد المتواجدة بالمدينة .
وفي مركز ومدينة طهطا تم تطهير وتعقيم مبنى مركز شرطة طهطا، وقسم الشرطة ووحدة الإطفاء ووحدة الإسعاف بالمدينة وبعض الشوارع والميادين المختلفة، وقرى الصفيحة وشطورة والصوامعة غرب ونزلة القاضى وبنجا، وتم تعقيم عدد من الشوارع والميادين المختلفة بالمدينة ليلا منها شارع صلاح سالم وشارع الجيش وامام مقر النيابة الإدارية ومستشفى حميات طهطا وميدان الثورة وشارع الجهاد وشارع أحمد عنبر وأمام مستشفى طهطا العام، ومنطقة المرور، وبعض المصالح الحكومية والخدمية، وقرى " شطورة والصوامعة، والصفيحة، وبنجا، ونزلة القاضي " .
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