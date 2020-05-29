اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتعافين بالمعسكر الطبى "أبو قير" إلى 390 حالة

الجمعة، 29 مايو 2020 01:03 م
ارتفاع عدد المتعافين بالمعسكر الطبى "أبو قير" إلى 390 حالة المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت إدارة المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"، خروج 11 حالة متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى اليوم، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 960 شخصًا منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحميد المدير الإدارى لمعسكر أبو قير الطبي، إلى أن البرنامج اليومى للمريض يتضمن متابعة صحة المرضى بمعسكر أبو قير، إجراء التحاليل كل يومين، والكشف الدورى عليهم كل يوم من خلال المرور الدورى للأطباء، وبعدها يتم خروج المرضى فى نزهة داخل المدينة الشبابية، خاصة أن المرضى داخل المدينة الشبابية هم متعافين من كورونا ومحولين من مستشفى العجمى المركزى بعد سلبية النتائج لقضاء فترة النقاهة.

 وكانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، قد أكدت على خروج 4 حالة جديدة متعافية من فيروس كورونا، فى أول أيام ويصل عدد حالات الشفاء إلى 162 حالة، و بلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 434 حالة

 وأشارت مدير مستشفى العجمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، وأن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، وقررنا استغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.
 

 


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