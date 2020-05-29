اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الشفاء من كورونا بالنمسا لـ15 الفا و347 حالة من إجمالى 16 الفا و655

الجمعة، 29 مايو 2020 01:50 م
ارتفاع الشفاء من كورونا بالنمسا لـ15 الفا و347 حالة من إجمالى 16 الفا و655 كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 الفا و347 حالة من اجمالي عدد الاصابات البالغ 16 الفا و655 حالة .

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة ، أنه لم يتبق فى المستشفيات سوى 550 حالة مرضية منها 103 حالات فى المستشفيات و25 حالة فى وحدات العناية المركزة .

وأشار البيان إلى انخفاض عدد المرضى في المستشفى بنسبة أربعة فى المائة خلال 24 ساعة وعدد مرضى العناية المركزة خمسة فى المائة .

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن وجود حالات مشتبه بها في الاصابة بفيروس كورونا تأكدت حالة واحدة منهم في 15 مدرسة في العاصمة فيينا.

يشار الى أنه تم إعادة فتح المدارس لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والخاصة اعتبارا من 18 مايو الجاري وسط تدابير صحية م شددة الى جانب تقسيم فصول وايام الدراسة .

 

 


النمسا

فيروس كورونا

كورونا

فتح المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة