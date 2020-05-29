اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:46 م
خالد صلاح
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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. وسعر الأوقية يسجل 1737.80 دولار بسبب هونج كونج

الجمعة، 29 مايو 2020 11:37 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. وسعر الأوقية يسجل 1737.80 دولار بسبب هونج كونج ذهب
أ ش أ

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي ، فيما تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ إن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب "كورونا" منحت المستثمرين آمالاً بشأن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي .
 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.55% أو ما يعادل 9.55 دولار إلى 1737.80 دولار للأوقية، متجها لتسجيل مكاسب شهرية تصل إلى 2% حتى الآن .
 
فيما انخفض المعدن النفيس للأسبوع ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أول أمس الأربعاء حيث عززت تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم الآمال في انتعاش اقتصادي .
 
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلا 1725.97 دولار للأوقية.
 
وتترقب الأسواق رد الولايات المتحدة على تشديد بكين السيطرة على إقليم هونج كونج ، بعد أن وافق البرلمان الصيني على تشريع للأمن القومي أمس الخميس.
 
وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي تعهد بردا قوي ، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم .
 
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات الدخل والإنفاق، وكذلك بيانات الميزان التجاري في وقت لاحق اليوم.

اسعار الذهب العالمى

الذهب العالمى

ذهب

سبائك ذهب

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