ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.. وسعر الأوقية يسجل 1737.80 دولار بسبب هونج كونج

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي ، فيما تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ إن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب "كورونا" منحت المستثمرين آمالاً بشأن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي .

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.55% أو ما يعادل 9.55 دولار إلى 1737.80 دولار للأوقية، متجها لتسجيل مكاسب شهرية تصل إلى 2% حتى الآن .

فيما انخفض المعدن النفيس للأسبوع ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أول أمس الأربعاء حيث عززت تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم الآمال في انتعاش اقتصادي .

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلا 1725.97 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق رد الولايات المتحدة على تشديد بكين السيطرة على إقليم هونج كونج ، بعد أن وافق البرلمان الصيني على تشريع للأمن القومي أمس الخميس.

وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي تعهد بردا قوي ، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم .

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات الدخل والإنفاق، وكذلك بيانات الميزان التجاري في وقت لاحق اليوم.