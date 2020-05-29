اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اختبر معلوماتك وعيد مع البورصة..مسابقة على فيس بوك والجائزة ألف جنيه

الجمعة، 29 مايو 2020 06:36 م
اختبر معلوماتك وعيد مع البورصة..مسابقة على فيس بوك والجائزة ألف جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت إدارة البورصة المصرية، خلال عطلة عيد الفطر، مسابقة "اختبر معلوماتك وعيد مع البورصة" لاختبار معلومات المواطنين حول سوق المال المصري، وحددت البورصة ألف جنيه جائزة لفائز يومياً، ونشرت أسئلة المسابقة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونوهت إلى أن الإجابات الصحيحة للأسئلة متاحة كمعلومات في الموقع الإليكتروني للبورصة، وفي حال وصول إجابات صحيحة لأكثر من مشترك، سيتم اختيار الفائز من بين الأسماء عشوائياً.
 
طورت إدارة البورصة المصرية، منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض أخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التواصل بين أطراف السوق المختلفة واستئناف جهودها لرفع مستويات وعي المجتمع بدور أسواق المال في الاقتصاد والحياة اليومية في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".
 
وتضم عملية التطوير 3 منتجات يتم بث حلقاتها، "إلكترونياً عن بعد"، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي: المنتج الأول "EGX TALKS"، وهي خدمة جديدة تقدمها البورصةتنشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن أخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة، وهي خدمة تستهدف مزيد من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية، وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو "EGX TALKS" والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على أخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم إجرائها مع مسئولي الشركات المقيدة.
 
المنتج الثاني: "EGX COURSE"، وهي خدمة تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، المنتج الثالث:" IR Highlights"، وهي خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار، لمزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ماهو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.
 

البورصة المصرية

مسابقة البورصة

عطلة عيد الفطر

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة