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بعد انتهاء إجازة عيد الفطر..

اجتماع عاجل لفريق إدارة الأزمة بالمنوفية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات الجامعية

الجمعة، 29 مايو 2020 07:32 م
اجتماع عاجل لفريق إدارة الأزمة بالمنوفية لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات الجامعية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الجمعة، اجتماعا بفريق إدارة الأزمة بالمنوفية، وهم كل من الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات الجامعية والإجراءات التى سيتم البدء فى تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلى هامش الاجتماع تم حضور اجتماع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية عبر المنصة الإلكترونية CiscoWebex Meeting ومناقشة آلية تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما تم استعراض رصيد المخزون السلعى من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية ومناقشة احتياجات المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة.

كما تم المرور على المستشفي التخصصي ومتابعة سير العمل والاطلاع ومناقشة بعض الأمور التنظيمية للعمل علي تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأكد عميد الكلية، ضرورة التشديد على أفراد الأمن الداخلي بالكلية والمستشفيات الجامعية بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء بارتداء الماسك الجراحى لجميع المترددين على المستشفيات الجامعية من الأطقم الطبية والعاملين والمرضى والطلاب ومنع دخول أى فرد لا يرتدى الماسك الجراحى.

وفى سياق متصل أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تطهيره مليون و 133 ألف و 422 مبنى ومنشاة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجارى . حيث تم تطهير 730 مستشفى و 4982 وحدة صحية و 94926  شارع وكذا تطهير  4763 مرافق متنوعة ، وتطهير 35871 مبانى حكومية و 992091 منشأت أخرى منازل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة.


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