إيرادات السياحة فى الأردن تنخفض 10.7% فى الربع الأول من 2020

كتبت آمال رسلان

أعلن البنك المركزى الأردنى، أن الدخل السياحى فى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 بلغ 784 مليون دينار أردنى، مسجلا انخفاض بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك المركزى فى بيان له ان الدخل السياحي انخفض بنسبة 56.5% خلال شهر مارس الماضي؛ ليصل إلى 132.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد البنك المركزى الاردنى ان عائدات الأردن من الدخل السياحي نمت خلال شهر يناير من العام الحالي بنسبة 11.4% لتصل إلى 361.8 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 9.1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع الدخل السياحي للأردن 10.2% العام الماضي 2019 إلى 5.8 مليار دولار (نحو 4.11 مليار دينار) مقارنة مع عام 2018.

وكانت الحكومة الاردنية أعلنت في 17 مارس 2020، التعليق المؤقت لرحلات المسافرين التجارية عبر مطار الملكة علياء الدولي - باستثناء رحلات الشحن، والإخلاء، والإمدادات الطبية الطارئة، ورحلات الصيانة.

أكدت هيئة تنشيط السياحة الاردنية انها تعمل حاليا على تنشيط السياحة الداخلية من خلال البرامج المحفزة لزيارة المواقع الأردنية السياحية باستثناء البحر الميت بدعم حكومي يبلغ 40% ويقدر بـ 10 مليون دينار.

وكان مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات أكد فى تصريحات سابقة أن الدخل السياحي تراجع إلى حوالي "صفر" بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي وباء كورونا. لافتاً أن الأردن يعمل حاليا على احتواء الأزمة، مشيرا إلى أن النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة لترويج الأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة.

وبين أن الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي، لافتاً إلى أن الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي. ونوه إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع منظمة السياحة الدولية على برنامج تدريبي صحي للوقاية خلال العمل في المكاتب السياحية والفنادق والمواقع والمطاعم السياحية والنقل السياحي وكافة المزودين للقطاع السياحي.