اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 02:13 م
خالد صلاح
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إقامة أول صلاة جمعة بالمركز الإسلامي في فيينا بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:05 م
إقامة أول صلاة جمعة بالمركز الإسلامي في فيينا بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب كورونا صورة أرشيفية
أ ش أ

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 أقيمت صلاة الجمعة اليوم، لأول مرة في المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا بعد فترة إغلاق استمرت 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحرص المصلون على التباعد أثناء الصلاة وارتداء الكمامات واتخاذ تدابير التعقيم اللازمة، وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية النمساوية.

وقالت مصادر في المركز الإسلامي اليوم "إن إقامة الشعائر الدينية في المساجد تم السماح به منذ منتصف الشهر الجاري، إلا أن المركز فضل استئناف النشاط بعد عطلة عيد الفطر المبارك لمزيد من الإعداد والتحضير".

ومن جانب آخر، بدأ اليوم في النمسا تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق في البلاد، والتي فرضت في أوائل مارس الماضي مع بدء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن الفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية والرياضية بدأت اليوم أول أيام عملها وسط محاذير وتدابير صحية مشددة لمنع تجدد زيادة الإصابات بالفيروس، ويتزامن ذلك مع تخفيف القيود الحدودية مع بعض دول الجوار، والتي نجحت في السيطرة على الوباء.

 

 


المركز الاسلامى

فيروس كورونا

صلاة

الفنادق

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